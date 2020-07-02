Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

'Anneannem ve ben'

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Aksaray’da sulama kanalının yanına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nden geçen Uluırmak sulama kanalında meydana geldi. Bir köpeğin sulama kanalı kenarında beton zemin üzerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hayvan kurtarma timi kısa sürede olay yerine gelerek mahsur kalan köpeğe müdahale etti. Özel aparatlarla kurtarma çalışması yapan ekipler, kısa sürede köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

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