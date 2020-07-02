Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

İHA

Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Aksaray’da sulama kanalının yanına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nden geçen Uluırmak sulama kanalında meydana geldi. Bir köpeğin sulama kanalı kenarında beton zemin üzerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hayvan kurtarma timi kısa sürede olay yerine gelerek mahsur kalan köpeğe müdahale etti. Özel aparatlarla kurtarma çalışması yapan ekipler, kısa sürede köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama ...
Başkan Koçak: “Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”
YEREL HABERLER Başkan Koçak: “Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”
Aksaray’da hayvan aşılaması verimliliği artırdı
YEREL HABERLER Aksaray’da hayvan aşılaması verimliliği artırdı
Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi
Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak (Yeniden)
YEREL HABERLER Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz ...
Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak
YEREL HABERLER Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz ...
Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu 
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu 
Eskil'de AFAD tatbikat
YEREL HABERLER Eskil'de AFAD tatbikat
Aksaray Belediyesi tarihine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi tarihine sahip çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X