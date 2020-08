ASÜ’de ÜDS sayısı 2’ye çıkarıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Üniversite Seçmeli Dersler (ÜDS) kapsamının farklı disiplinleri içeren dört pakete genişletildiğini ve her dönem bir olan ders sayısının da ikiye çıkarıldığını söyledi.

ÜSD’ler, öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte; tarih, kültür, sanat, milli ve manevi değerler eğitimi; spor, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları; çevre bilinci, bilim ve teknoloji ile kişisel gelişimi destekleyen ve yeterlilikleri geliştiren dersler olarak tanımlanıyor. Bu derslerin öğrencilerin eğitim aldıkları akademik alan dışındaki gelişmeleri ve genel çerçeveyi tanımalarına imkân sağladığını kaydeden Rektör Şahin, “Üniversite süreci çok yönlü bir öğrenme sürecidir. Öğrencilerimiz doğası gereği kendi bölüm veya programlarında akademik olarak öğreniyor ve gelişiyorlar. ÜSD’ler öğrencilerin farklı akademik alanlar keşfetmelerini sağlıyor. Daha önceleri ASÜ’de her dönem bir ÜSD alınıyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle her dönem alınan ÜSD sayısı ikiye çıkarıldı. Alınacak dersler de farklı disiplinleri kapsayacak şekilde düzenlendi. Her öğrenci Fen/Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanlardan dersler alacak. Her dönem iki ders alacak olan öğrenciler dört dönemin sonunda tüm disiplinlerden ders almış olacak. Öğrencilerimizin diğer alanları da keşfetmelerini, böylece birden fazla alana dair kavramsal çerçeveye hâkim olmalarını amaçlıyoruz” dedi.

ASÜ Rektörü, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşmanın gelişimi açısından da bu değişimin önemli olduğuna dikkat çekti.

