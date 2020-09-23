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Virüslere karşı etkili peygamber süpürgesi bitkisi Aksaray’da da yetiştirildi

İHA

Virüslere karşı etkili peygamber süpürgesi bitkisi Aksaray’da da yetiştirildi

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs sürecinde virüse karşı koruyucu özelliğiyle gündeme gelen halk arasında pelin otu, peygamber süpürgesi olarak bilinen Artemisia annua bitkisi Aksaray’ın Eskil ilçesinde de yetiştirildi.
Ana vatanı Asya ile Kuzey Amerika olan ve Türkiye’de de Kaz Dağları’nda doğal olarak yetişen Artemisa annua bitkisi, şimdi de Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kadın çiftçi tarafından ekilerek yetiştirildi. İlçesinde tarım ile uğraşan Havva İnanç (42), bitkinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirterek, korona virüs aşısında da bu bitkinin kullanılmasının önerildiğini kaydetti.
Kadın çiftçi Havva İnanç, 2020 yılında çok zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Ben bu zamana kadar, birçok tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini yaptım. Bu bitkilerden birisi de pelin otu, peygamber süpürgesi otudur. Bilindiği üzere, şu an dünyada birçok bilim insanı bu bitki üzerine araştırma yapıyor ve bu bitkinin Covid19 tedavisinde kullanıldığını ifade ediyor. Okulların başladığı bu dönemde, bu bitkinin suyu kaynatılarak takviye tedavi olarak çocuklara veriliyor. İnternette yaptığım araştırmalarda da Covid19 aşısında da bu bitkinin kullanılması öneriliyor. Ben de arazimin iki yerinde bu bitkinin deneme ekimini yaptım. İkisinde de çok güzel verim aldım. İnşallah seneye daha geniş bir şekilde bunun tarımını yapacağım. Otun o kadar güzel kokusu var ki, içine çektiğinde insanın göğsü rahatlıyor ve ferahlıyor. Ben bu otun endüstriyel tarımda yaygınlaşması taraftarıyım. Yaptığım araştırmalarda akciğerde bir numaralı etkisi var. Kendimiz de kullanıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da bir seminerinde pelin otu, peygamber süpürgesi otunun, eski Çin kaynaklarında sıtma tedavisinde verimli olarak kullanıldığını ifade ediyor.

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