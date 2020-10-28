Yoldan çıkıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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Aksaray'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. (21) idaresindeki 33 RK 373 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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