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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaçören bölgesinin sorun ve ihtiyaçları masaya yatırıldı

İHA

Ağaçören bölgesinin sorun ve ihtiyaçları masaya yatırıldı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Ağaçören ilçesinde yapılan istişare toplantısında ilçeye bağlı kasaba ve köylerin sorun ve ihtiyaçları masaya yatırıldı.
İlçelerin sorun ve ihtiyaçlarının yerinde tespiti, taleplerin belirlenerek doğru çözümlerin üretilmesi amacıyla Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında başlatılan aylık istişare toplantıları devam ediyor. Vali Hamza Aydoğdu beraberinde kurum müdürlerinin katılımıyla Ağaçören ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Osman Acar, Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç, Ağaçören İl Genel Meclis Üyeleri ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet ilk olarak Ağaçören Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Osman Acar ve İlçe Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç’ten ilçede verilen hizmetler ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

“Yol yoksa çok şey yok demektir”
Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmasında, “Yol medeniyettir, bozuk yollarımız bir an önce plan dahilinde yapılacaktır. Aslında yol yoksa çok şey yok demektir. Özel İdare Sekreterliğimiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzü acilen sorunun giderilmesi konusunda görevlendirdik” dedi.
Vali Aydoğdu ayrıca internet altyapı sorunları ile ilgili de internetin temel bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Özellikle uzaktan eğitim sürecinde çok ihtiyaç duyuyoruz. Altyapı hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi için görüşmelerimizi yaptık” diye konuştu.
Vali Aydoğdu kaliteli ve hızlı hizmet için yerinde tespit ve tedbirlere devam edeceklerini belirtti. Toplantıya katılan köy muhtarlarının sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu yol, internet altyapısı, toplulaştırma, mera alanlarını düzenlenmesi, avcılığın yasaklanması ve diğer altyapı talepleri ile köylerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için el birliği içinde olup imkânları da en iyi şekilde değerlendirerek sorunların kısa vadede çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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