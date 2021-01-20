Rektör Şahin: “KVK hususunda kanun çerçevesinde çalışıyoruz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına yönelik tüm çalışmaların hassasiyet içerisinde yapıldığını belirterek, “KVK hususunda kanun çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.

ASÜ üst yönetimi, kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların istişare edildiği toplantıda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği yöneticileriyle bir araya geldi. Konuyla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu çerçevesinde hareket ettiklerini ve güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldıklarını ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, “Kişisel verilerin toplanması, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı, paylaşılıp paylaşılmayacağı, saklama süreleri, veri sahiplerinin hakları, bu noktada üniversitenin sorumluluğu, tüm bu detaylar KVK Kanunu uyarınca yapılmaktadır. Biz de benzeri toplantılarda teknik bakımdan yapılması gerekenleri gözden geçiriyor, kampüs altyapısı veya hizmet alımı biçiminde ilerleyen süreçler hakkında istişarelerde bulunuyor ve varsa atılması gereken adımları belirliyoruz” dedi.

Toplantı, hukuki ve teknik işlemlerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

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