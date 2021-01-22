Yolda bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin, ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Ağaçören İlçesine bağlı Abalı Köyünde devriye atan Ağaçören Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda bir şahin olduğunu fark etti. Araçtan inerek hayvanın yanına giden Jandarma ekipleri şahin’in yaralı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler yaralı şahine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yem ve su verilen hayvan daha sonra olay yerine çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler yaralı şahini tedaviye almak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

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