Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü

Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray’da bugün tam kapanmaya gidildi. Adeta sessizliğe bürünen şehirde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan çok yüksek riskli 17 il arasında yer alarak risk haritasında kırmızı renkte bulunan Aksaray, mavi renkle gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçebilmek için tam kapanmaya gitti.

Son açıklanan illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 140,89 kişi ile yüksek bir orana sahip Aksaray, bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak Pazar günü kapandı. Hafta içi duyurulan kapanma kararı sonrası alışverişini Cumartesi gününden yapanlar cadde ve sokakları boş bıraktı. Şehirde kapanma kararına uyulduğu görülürken yaşanan sessizlik görüntülere yansıdı.

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