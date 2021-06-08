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Otizmli ikizler, yüzmeyle başarmayı ve mutlu olmayı öğrendi

DHA

Otizmli ikizler, yüzmeyle başarmayı ve mutlu olmayı öğrendi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da 16 yaşındaki otizmli İsmail Enes Arık ve ikizi İbrahim Eren Arık, 4 yıl önce başladıkları yüzme sporunda, katıldıkları çoğu yarıştan şampiyonlukla dönüyor. İkizlerin annesi Ergül Arık, ''Otizmli çocuklarda genel anlamda duygu yoktur, stabil giderler ve monoton yaşarlar. Bu yarışmalarda kazandıkları başarılar, onları hırslandırdı ve azmettirerek, rekabet duygularını artırdı. Başardıkça da mutlu olmayı öğrendiler'' dedi.   
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi endüstriyel otomasyon 9'uncu sınıf öğrencisi İbrahim Eren Arık ile makine tasarım bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi ikizi İsmail Enes Arık, 4 yıl önce yüzme sporuna başladı. Bölgesel ve ulusal özel sporcu yarışlarına katılan ikizler, altın ve gümüş madalyalarla evlerine döndü. Elde ettikleri şampiyonluk ise ikizlere başarma ve mutlu olma duygusu kazandırdı. 
'ÇOCUKLARIMIN HAYATLARI DEĞİŞTİ'
İkizlerin annesi Ergül Arık, 4 çocuğundan ikisinin otizmli olduğunu belirtti. İkiz çocuklarının yüzme sporuna başlamasıyla hayatlarının değiştiğini ifade eden Arık, şunları söyledi:
''Yüzme sporu çocukları olumlu anlamda çok etkiledi. Fiziksel aktiviteleri, duyusal, göz teması, iletişimiyle sosyal becerilerini inanılmaz bir şekilde etkiledi. 3 yıldır da Türkiye şampiyonluklarımız var. Hedefimiz ise milli takım. Antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz. Milli takıma seçilip, uluslararası müsabakalarda çocuklarımızı göreceğiz. Orada Türk bayrağını göklere çekmek istiyoruz.''
İlk başladıklarında suyun üstünde durmakta güçlük çektiklerini belirten Arık, ''Teknik bilmedikleri için bildikleri kadar yüzüyorlardı. Daha sonra Ramazan hocamızın sayesinde sıkı bir antrenmanla bütün teknikleri öğrendiler. Dereceler ve dakikalarımız yarı yarıya düştü ve daha profesyonel olarak hırsı ve azmetmeyi öğrendiler. Otizmli çocuklarda genel anlamda duygu yoktur, stabil giderler ve monoton yaşarlar. Bu yarışmalarda kazandıkları başarılar, onları hırslandırdı ve azmettirerek, rekabet duygularını artırdı. Başardıkça da mutlu olmayı öğrendiler. Bu anlamda bizi ciddi şekilde geliştirdi. Aileler hangi engelli gruplarında olurlarsa olsun mutlaka çocuklarını ilgi alanları doğrultusunda bir spor dalına göndersinler ve kendilerini geliştirsinler'' diye konuştu.
`OTİZMLİ AİLELER HAYATA KÜSMESİN´
Çocuklarının haftanın 5 günü 2 saat antrenman yaptığını ifade eden Arık, "Normal okulda ve özel eğitimde de yanlarındayız. Yüzme antrenmanlarını da sürekli birebir takip ediyoruz.  Eğitim hayatları da çok iyi gidiyor. Öğretmenleri ve idarecilerimiz de çok memnunlar. Çocuklardan ziyade otizmli ailelerin bireylerine sesleniyorum. Hayata küsmemek lazım. Çocuğumuzu iyi tanımak lazım. Onların ne yapacağını keşfedip, onları yönlendirmemiz lazım. Yönlendirince çok güzel olaylara imza atacağımızı biz görüyoruz ve biz bunu ispatladık. Onlar da kendilerine, çocuklarına ve hayata güvensinler'' dedi. 
HEDEF MİLLİ TAKIM 
Yüzme antrenörü Ramazan Köksal ise ikizlerle ilk tanıştıktan sonra yaklaşık 8 ay temel eğitim verdiğini kaydetti. Köksal, şöyle konuştu:
''7-8 aylık temel eğitimin sonunda, okullar arası Türkiye şampiyonasında her iki sporcum da 4´er tane altın madalya kazandılar. Geçen yıl milli takım Türkiye şampiyonası pandemi nedeniyle iptal oldu. Milli takıma girip, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeyi arzu ediyoruz. Öğrencilerim 3 yılda yaklaşık olarak, yüzde 99 oranında bir performans yakaladılar. Burada en büyük pay velilerin, en çok ilgi alakayı onlar gösteriyor. Hiç usanmadan getirip götürüyorlar ve çocukları ile ilgileniyorlar. Biz de üzerimize düşeni yapınca başarı geliyor.'' 
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-06-08 13:14:19

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