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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı

İHA

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Aksaray’da seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobilin motor ve ön kısmı yanarak kül oldu.
Yangın Kireçlik yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç ilçesi istikametine seyreden Haydar C. (34) idaresindeki 68 ACB 284 plakalı LPG'li Tofaş marka otomobil, Kireçlik mevki'ine geldiğinde bilinmeyen bir nedenle motor kısmı tutuşmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Bu sırada yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında aracın motor kısmı ve iç ön kısmı yanarak kül oldu.

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