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Buz tutan Ilısu Şelalesi dağcı ve doğaseverlerin gözdesi oldu

İHA

Aksaray'da 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 24'lere kadar düşmesiyle Ilısu Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelalenin oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülenirken, şelale doğasever ve dağcıların gözdesi oldu.

Buz tutan Ilısu Şelalesi dağcı ve doğaseverlerin gözdesi oldu

Aksaray’da 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 24’lere kadar düşmesiyle Ilısu Şelalesi buz tuttu. Buz tutan şelalenin oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülenirken, şelale doğasever ve dağcıların gözdesi oldu.
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ilısu köyünde bulunan Ilısu Şelalesi, kentte eksi 24’lere kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışı sebebiyle buz tuttu. Görsel bir şölen oluşturan şelale, doğasever ve dağcıların da gözdesi oldu. Suları Melendiz Çayına dökülen yaklaşık 25 metre yüksekliğinde ve 12 metre genişliğinde olan Ilısu Şelalesindeki buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı. Drone ile görüntülenen şelalede, ekip olarak gelen dağcılar da buzda tırmanış gerçekleştiriyor.

Doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Buz tutan şelaleyi görmeye gelen doğasever Erdal Mutlu (42), "Burası Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyümüz. Burada yıllar önce doğal olarak bir şelale oluşumu gerçekleşti. Bu aşamada da şelaleyi gören dağcı ekipleri, doğaseverler olsun bunların hepsi bu bölgeye gelip ziyaret ediyorlar. Ben de bu bölgeyi ziyaret amaçlı geldim. Aksaray AFAD İl Müdürlüğü, Özel İdare ile birlikte bu şelalenin daha geniş kapsamlı olabilmesi için bir çalışma yaptı. Şelalenin donduğunu gördük, güzel de buzlar oluşmuş. Dağcılar buraya buz tırmanışı yapmaya geliyor. Güzel, keyifli, donduğu zaman da güzel bir manzarası oluyor. Her yıl burası böyle donar” diye konuştu.

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