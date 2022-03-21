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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aksaray, Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programını yaptı

İHA

AK Parti Aksaray, Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programını yaptı

AK Parti ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından Aksaray’da ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen programa Genel Merkez ArGe ve Eğitim Başkan yardımcısı Osman Karaaslan, Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve Genel Merkez MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanvekili Yakup Kadri Perek, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk, Ortaköy İlçe Başkanı Zeki Baba, Sarıyahşi İlçe Başkanı Alim Eraslan, Sultanhanı İlçe Başkanı İshak Yumuşak, Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Murat Günalp, Gülağaç İlçe Başkanı Harun Abur, Ağaçören İlçe Başkanı Tahsin Köse, mahalle, belde, köy başkanları ve yönetimleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıkılan yolda AK Parti olarak her alanda kendini ileriye taşıyan bir parti olduklarını aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Yunus Emre’nin 'Her dem yeniden doğarız' mesajına uygun şekilde kendimizi sürekli yenileyerek, geçmişten geleceğe kurduğumuz köprüyü daha da güçlendireceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz ufuk açıcı eğitimlerin bizleri bu hedefe bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Gayretli, dinamik ve azimli teşkilatımızla milletimizle kucaklaşarak çalınmadık kapı bırakmayacağız. Biz hem sevincinde hem acısında milletimizle beraberiz” dedi.
Eğitim programında AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve Genel Merkez MKYK üyesi Ahmet Gündoğdu, “Teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı”, Muhammed Alpkent “Kişisel gelişim ve etkili iletişim”, Gazeteci, yazar Yusuf Alabarda, “Siyasal iletişim ve yeni medya” ile Şair Serdar Tuncer, “Motivasyon” konusunda ders verdi. Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk eğitim verenlere plaket verdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen ‘Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı’ hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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