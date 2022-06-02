AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy DSİ yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Aksaray’a 2021 ve 2022 yılı içerisinde yapılan yatırımları değerlendirdi.

Türkiye’de 2002 yılından bu yana başta ekonomi olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye birçok alanda atılan adımlar ve gerçekleştirilen reformlardan Aksaray’ın da kazanımlar elde ettiğini ifade eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan hizmet yolculuğunun artarak devam ettiğini vurguladı. Aksaray Mamasın Barajı sulaması yenileme inşaatı hakkında bilgi veren Altınsoy, açık şebeke olarak hizmet gören Uluırmak Sulaması'nın borulu şebeke haline dönüştürülmesi çalışmalarında ana iletim hattı revize edildiği için işin keşfi çerçevesinde 3 bin 180 ha (toplam alan 21 bin 420) alanın sulamaya açılabileceğini aktardı. Ana iletim hattında çelik boru çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altınsoy, ana iletim hattında 5 bin 350 metre çelik boru, SağSahil ana iletim hattında ise 5 bin 763 metre CTP boru döşemesinin tamamlandığını, ana iletim hattında çelik boru döşemelerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Aksaray içme suyu arıtma tesisindeki gelişmelere de değinen Altınsoy, Aksaray’ın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda bütün imalatların tamamlandığını, ham su kalite problemi nedeniyle performans testlerine en kısa sürede başlanacağını aktardı. Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı ile Gülağaç Sofular'da tamamlanan gölet ile binlerce hektar tarım arazisinin suya kavuşturmanın mutluğunu yaşadıklarını dile getiren Altınsoy, “İnşa edilen Harmandalı Göleti rezervuarda toplanan 940 bin m3 su ile bin 440 da tarım arazisi sulanacaktır. Sofular Göleti rezervuarında ise toplanan 420 bin m3 su ile 870 da tarım arazisi sulanacaktır. Bütün imalatlar tamamlanmıştır. Önümüzdeki sulama sezonunda hizmet vermeye başlayacaktır. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aksaray Helvadere sulaması yenileme inşaatında çalışmaların süratle devam ettiğini bildiren Altınsoy, “Helvadere Göleti’nde yararlanarak klasik kanallarla sulanan tarım arazilerinin basınçlı sistemle sulanması için 30 bin 968 metre boru döşenecektir. 498 ha tarım arazisi basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanacaktır. Projeyi yılsonuna kadar bitirip çiftçimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 20 yıldır söz verdiğimiz gibi milletimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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