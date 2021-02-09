İHA

Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesinde bulunan 6 katlı otelin 5. katındaki 504 numaralı odada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray’a gelen Kamuran Y. (45) akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele geldi.

Otele giriş yaparak 5. kattaki 504 numaralı odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzin dolu pet şişeyi üzerine boşalttı. Ardından çakmakla kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. alevler içinde kalırken, can havliyle otel odasındaki yatağa düştü. Yatağında tutuşmasıyla Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.

Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın “5. kattan duman çıkıyor” demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE),İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.

VÜCUDUNUN BİRÇOK KISMI YANDI, AĞIR YARALANDI

Otel odasında yanarak ağır yaralanan Kamuran Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince odadan çıkartılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; vücudunun birçok kısmı yanan Kamuran Y. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Ankara’da bir hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürüldü. Otelin 5. katında bulunan birçok oda yangın ve dumanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yanan odada incelemeler yaptı. Bekar olduğu öğrenilen Kamuran Y.’nin ailevi problemleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.