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Akşener Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da, seçmenleriyle buluştu. Akşener'in mitingine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. İYİ Parti lideri Akşener, "Ankara'da 16 milyar liraya dinazor yaptılar. Bu parayla Afyon'da kaç tane fabrika açılırdı? Gençlerin KYK borçları ödenirdi. İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 TL maddi destek vereceğiz. Temmuz ayında emekli ve emekçilere yüzde 50 zam yapacağız" dedi

Son dakika haberler: Akşener Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkarahisar'da seçmenlerine seslendi. Akşener, şöyle konuştu:

"Değerli Emniyet mensuplarımız, elbette bizim can güvenliğimizi düşünüyorsunuz ama lütfen bariyerleri açık ben Afyonlu kardeşlerimden razıyım. Korkacaksak zaten, batsın bu dünya. Siz istedikten sonra elbette başbakan olurum. Hanımefendiler, beyefendiler ama özellikle gençler her birinizi selamlıyorum.

Mansur Başkanım konuşurken şuraya, Zafer Müzesi'ne gözüm ilişince, bu milletin omuz omuza vererek İstiklal Savaşı'nı nasıl başardıklarını düşündüm. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. İşinizi gücünüzü bırakıp buraya beni dinlemeye geldiniz hakkınızı helal edin.

Seçim, siyasetçilerin politikalarını, çözümlerini anlattığı, seçmen nezdinde tartıldığı demokrasi şölenidir. Değerli kardeşlerim sanki biz savaşa gidiyoruz. Biri çıkıp '14 Mayıs'ta bunlar kazanırsa darbedir' diyor. Ne kadar ayıptır bu. Bu millet 21 yıl seni seçti, biz de milletimizin kararına uyduk.

Ama doymadınız, güce doymadınız, hırsızlığa doymadınız. Mansur başkana iftiralar attılar ama ne oldu yardımları kesmedi davulla zurnayla götürülen yardım işi bitti; kartla kimse rencide edilmeden insanlara yardım edildi. 1 kilo et kartı var, okula gidecek çocukların ihtiyaçları için bir kart var, doğal gaz için bir kart var.

İyi Parti'ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Ya hu ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır hattında harekat yapılan operasyona imza atan benim. Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bir PKK'lıysam tutuklayın beni, PKK ile mücadele etmek herkesin boynunun borcudur.

Gaffar Okkan benim yarı hemşerim, Hendekli bir kardeşimdi. Hizbullah tarafından Diyarbakır'da şehit edildi. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz, kime laf ediyorsunuz.

Yine Sinan Ateş, katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ey Recep Bey, sen bu ülkenin tek adamısın. Dayanın 2 hafta kaldı azmettiricisinden de tetikçisinden de hesap sorulacak. Muhsin Başkan'ın da hesabı sorulmadı.

Diyorlar ki erkekle erkeğin evlenmesi serbest kalacakmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, dindar bir insan bunları düşünebilir mi? Ben Meclis yönettim, bunun gibi cıvık bir insan görmedim. Ne ara sen FETÖ'cülükten kurtuldun da bizi FETÖ'cü yaptın? Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.

Adam, Binali Yıldırım'dan bahsediyorum, İstiklal Marşı'nı okuyamadı. Sen İstiklal Marşı'nı okuyamadan bizi nasıl işgalcilikle itham ediyorsun? İlk işimiz askeri hastaneleri ve askeri okulları açmak olacak? 5'li çetelere de bakacağız. O ihaleleri o paraları verenlere de bakacağız.

Gençler umutsuzsunuz. 90 puanla atanamıyorsunuz ama onlar 52 puanla, Ak Parti içinde dayısı olanlar atanıyor. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz. Başbakan Meral diyorsunuz ya, ben o işi abidik gubidik şeylerle kabul etmem, ancak sizlerin oylarıyla tertemiz oylarıyla kabul ederim.

Hemen 100 bin öğretmen atamasının yanı sıra bir veteriner ve ziraat mühendisi okullarımıza gönderilecek. Köy okulları tekrar açılacak ve tarıma destek vereceğiz. Tarıma yönelenlerin, çobanların SSK ya da BAĞ-KUR paralarını biz ödeyeceğiz. Tarım bir beka meselesi bunu pandemide gördük. Ama bunları konuşmak yerine başka gündemler ortaya attılar.

Sanayi tesisleri açarak gençlerin işsizliğini önleyeceğiz. Ankara'da 16 milyar liraya dinazor yaptılar. Bu parayla Afyon'da kaç tane fabrika açılırdı? Gençlerin KYK borçları ödenirdi. İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 TL maddi destek vereceğiz. Temmuz ayında emekli ve emekçilere yüzde 50 zam yapacağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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