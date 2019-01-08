İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin olarak, "Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Aziz milletin sen insan sarrafısın. Kim ne maksatla seçilmek istiyor görürsün. Herkes gönlüne sorsun ve gönlündeki adaya destek versin" dedi.

Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, gerginliklerden uzak durulması uyarısında bulundu. Akşener, "Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin. Bizi bölmeye çalışanlar var. Hangi kisve altında olursa olsun bunların fitnelerine uyup komşunuzla, arkadaşınızla düşman olmayın" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir" diyen Akşener, "Aziz milletin sen insan sarrafısın. Kim ne maksatla seçilmek istiyor görürsün. Herkes gönlüne sorsun ve gönlündeki adaya destek versin" diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan Meral Akşener, "Hatalı kararlarla, yanlış politikalarla ekonomimiz krize sürüklendi. Milletin cebine giren 3-5 kuruş pahalılık karşısında eriyip gitti. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çıktı, işsizlik kol geziyor. Pansuman tedbirlerle milletimizi oyalamaya çalışmayın" dedi.

Akşener, "31 Mart'ta hayatınızdan memnun musunuz, gidişattan ümitli misiniz diyeceğiz. Bu bir mahalli idareler seçimi. Bir bahar temizliği her eve lazım. Türkiye'nin hayrınadır" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hakkında konuşan Akşener, "Bir gece ansızın nidalarıyla başlayan sınırötesi operasyon bir başka bahara kaldı. Rusya ve ABD iktidara dur dedi. Suriye'de, Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin, gereğini yapsın" diye konuştu.

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