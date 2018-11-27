İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "24 Haziran'da oy veren 17 milyon vatan evladına aşağılık diyorlar. Millet İttifakı'na oy verenler en az Cumhur İttifakına oy verenler kadar şerefli vatandaşlarıdır. Kendi seçmenimizi ne kadar seviyorsak, sizi de o kadar seviyoruz; ayırmıyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "zillet ittifakı" sözünü eleştiren Akşener, şunları söyledi:

"Bizim için her Türk vatandaşı eşittir. 24 Haziran'da oy veren 17 milyon vatan evladına aşağılık diyorlar. Millet İttifakı'na oy verenler en az Cumhur İttifakına oy verenler kadar şerefli vatandaşlarıdır. Kendi seçmenimizi ne kadar seviyorsak, sizi de o kadar seviyoruz; ayırmıyoruz. Siz de bizim gibi daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye istiyorsunuz. Hiçbir Türk evladı ülkesinin kötülüğünü istemez. 55 milyon seçmene sesleniyorum; sizler aynı mahallede yaşıyor, aynı otobüste yolculuk yapıyor, aynı pazardan alışveriş yapıyorsunuz. Evlatlarınız vatani görevini yapmak için aynı kışlaya gidiyor. Aynı sevinçler için gülüyor, aynı acılar için ağlıyorsunuz. Aynı devlete vergi veriyorsunuz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya devam edeceğiz. Siyasetin sizin aranıza girmesine izin vermeyeceğiz."

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