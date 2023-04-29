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Haberler Gündem Son dakika haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'da seçmenle buluştu - İyi Parti Şanlıurfa mitingi
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Akşener Şanlıurfa'da seçmenle buluştu

İyi Parti lideri Meral Akşener, Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluştu. Akşener, "Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi" dedi

Son dakika haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'da seçmenle buluştu - İyi Parti Şanlıurfa mitingi
HABERTURK.COM

Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezi açan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener özetle şöyle konuştu:

"HARAMA EL UZATIRSAN EDEP KAYBOLUR"

"Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı. Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi?

"HIRSIZLIĞI, YOLSUZLUĞU BİTİRECEĞİZ"

Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Bunu biz bitireceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi.

"VATANDAŞIN DOĞAL GAZ PARASINI ÖDEDİ"

Öğrencilere destek oldu. Kışın doğalgaz parasını ödedi vatandaşın. Daha fazla sosyal yardım yaptı. Kadınlarımıza sesleniyorum, ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz ve daha da rahat edeceksiniz.

"Ş.URFA'DA 100 GENÇTEN 12'Sİ İŞSİZ"

Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye'yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye'nin 81. sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü, iş bulmak mümkün mü? Elbette hayır.

"BİR OY KEMAL'E, BİR OY MERAL'E"

İktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Şanlıurfa'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İyi Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 1'er oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy da Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin.

"SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah."

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