Yine Bursa! Bu sefer 1300 yıllık!

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, alışveriş merkezlerinde toplandıkları, yüz yüze görüştükleri, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları, cezaevinde olan örgüt mensuplarına ve ailelerine maddi destek sağladıkları, örgüte yeni eleman kazandırdıkları tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, yeniden etkin konuma getirmek, cezaevindeki üyelerine ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla faaliyet yürüten örgüt üyelerine yönelik çalışmalarda, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Üsküdar'da 8'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Araştırma ve takip sonucunda, şüphelilerin, aktif olarak örgüt toplantıları düzenledikleri, deşifre olmamak için görüşmelerini alışveriş merkezlerinde yaptıkları, yüz yüze görüştükleri, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları, bu faaliyetleri kapsamında topladıkları paraları cezaevindeki örgüt mensuplarına ve ailelerine verdikleri, örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttükleri tespit edildi.

Örgütün "gaybubet evleri"nde yakalanan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 3'ünün ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üst ve ev aramalarında, 2 adet F serisi 1 ABD doları ile çok sayıda dijital materyal, ambalajından çıkartılmamış cep telefonları ve örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallerin incelenmesi sonucunda soruşturma genişletildi.

- Balkondan aşağıya dijital materyalleri attılar

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda, 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin de terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledikleri ikametteki şüphelilerin, panik halinde balkondan aşağı attıkları dijital materyallere de el koydu.

Aramalarda, her örgüt evinde en az bir örgüt hattı ve telefonu bulunurken, dijital inceleme sonucunda, yabancı ülke uyruklu numaralar ile "Signal" isimli programdan aralarında "baharı beklerken" şeklinde örgüt üyelerini motive edecek ve örgüte kazandırılacak olan, aileleri örgütle iltisaklı üniversite öğrencilerinin de yer aldığı iletişim gruplarının kurulduğu ve öğrenci isimlerinin kodlayarak verildiği anlaşıldı.

Yapılan ev aramalarında, yabancı kişiler adına çıkartılmış ve örgüt içi haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen 5 sim kart ve 5 cep telefonuna el konuldu.

Yine aynı dosya kapsamında yakalanan ve birden fazla GSM bayisi olan şüpheli V.D'nin, aktif olarak örgütte yer aldığı ve maddi destek sağladığı tespit edilirken, operasyonda yakalanan diğer kişilerin kullandıkları ''operasyonel'' sahte GSM hatlarının bu bayiden çıkartıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yakalanan şüpheliler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt ile irtibatı olduğu ve aralarında aktif görevde olduğu tespit edilen 1 kadın polis memuru ile kadın yapılanmasından sorumlu kişilerin bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada gözaltına alınan şahıslardan E.K'ye örgüt mensuplarının sosyal medya hesapları üzerinden hashtag açarak destek oldukları dikkati çekti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, tüm şüphelileri ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında örgüt içerisinde kod isimler kullanılarak BTM (bölge talebe mesulü),BBTM (büyük bölge talebe mesulü),örgü içi evlilikleri organize eden izdivaççı, sohbetleri organize eden örgüt ablası gibi örgüt içi tabirlerle nitelendirilen ve halen aktif olarak faaliyet gösteren polis memurunun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi tutukladı. Hakimlik, diğer 18 şüpheliyi ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan V.D'nin kardeşi O.D ise firari olarak aranıyor.