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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Nassr - Abha: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr 90+2'de yıkıldı! - Futbol Haberleri

        Al Nassr - Abha: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın foramsını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Abha ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip 90+2'de bulduğu golle güçlü rakibinden puanı kaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:28
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        Ronaldo'yu 90+2'de yıkan gol!
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Al Nassr, 3. dakikada Otavio ve 28 dakikada Anderson Talisca'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Abha ise bu gollere 36. dakikada Saad Bguir (pen.) ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi ile yanıt verip, güçlü rakibine şok yaşattı.

        Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun 6 maçlık gol atma serisi bu karşılaşmada son buldu.

        Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 19 yaparken, Abha ise 7 puana yükseldi.

        Fotoğraflar: AA

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