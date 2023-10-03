Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor - Futbol Haberleri

Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor - Futbol Haberleri

Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov devam ediyor Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr'ın Istiklol'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. İkinci hafta maçları sonunda E Grubu'nda Al Nassr'ın 6 puanla liderliği sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:12 facebook

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