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Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu’na tehdit

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla 16 yıl hapis yattıktan sonra infaz düzenlemesi ile tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik mektubu sosyal medyada tartışma yaratırken CHP’nin yetkili isimleri sert tepki gösterdi

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu’na tehdit

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla 16 yıl cezaevinde kalan, Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. "Akıllı ol" gibi ifadelerin yer aldığı mektup sosyal medyada tartışma yarattı. CHP'li yetkili isimlerin tepkisi ise gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir" dedi. Altay, durumun Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin de bu durumu tasvip etmeyeceklerine emin olduğunu sözlerine ekledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mafya bozuntularına, sözde kabadayılara asla pabuç bırakmayız. Genel Başkanımıza nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdidi kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter mesajında "CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Hemen yarın sabah, samimiysen, hukukta gerçekten reform yapacaksan bu insanları derhal kamudaki görevlerine iade edeceksin. O zaman biz anlarız ki bunlar gerçekten samimi" diye seslenmişti.

Mafya liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının serbest bırakıldığını ancak düşünce suçlularının hapsedildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin düşüncesini ifade ettiği için hapse atılmayacağı söyleniyorsa hukukta reform yapılacağına inanacağını belirtmişti.

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