Alaçatı Wind Fest, sörf bölgesi olarak korunması amacıyla düzenleniyor

Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması temasıyla organize edilecek uluslararası yarışlarla ilgili Çeşme Altın Yunus Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Signify Genel Müdürü Saner Kırık ve Organizatör Çağla Kubat katıldı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge de eşlik etti. Alaçatı Wind Fest kapsamında 16 Kasım Çarşamba saat 17.00-19.00 arasında Ay Yapım Gecesi’de Vona Belgesi izlenecek, Perşembe 17.00-20.00 saatleri arasında Philips Solar Gecesi, Cumartesi 09.00- 10.00 arasında ise Audi Eröz ile sulak alanda çevre dostu gezisi, aktivist Serap Yurdaer yönetiminde yapılacak. Dev organizasyonun ödül töreni 20 Kasım Pazar saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Diğer yandan gün içinde Sompo Kids Cup Yarışmaları ile gün boyunca heyecanlı saatler yaşanacak.

PWA Slalom World Cup, çocuklar ve gençler kategorisinde ülkemizde ilk kez 16-20 Kasım tarihleri arasında Alaçatı Wind Fest kapsamında organize edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından Alaçatı’nın dünyaca ünlü sörf alanında düzenlenecek yarışlara Fransa, Arjantin, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, Brezilya, Belçika, İngiltere, Macaristan, Mauritus ve Seyşeller ile ülkemizden 100’ün üzerinde sporcu katılacak. Sompo Sigorta’nın ana sponsorluğunda Ay Yapım, Philips, Audi Eröz, Pegasus, Altın Yunus Hotel, PowerApp, Cabbar Port, Medicana, Cbs Design ve İstek Okulları’nın destek verdiği PWA Slalom World Cup, beş gün boyunca adeta heyecan fırtınası estirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda İzmir’in Avrupa’nın plaj ve su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, “Özellikle Türkiye Voleybol Federasyonu ile kurulan sağlam diyalog sayesinde önce BVA Balkan Cup, ardından U18, U20 ve U22 Avrupa Şampiyonası, CEV Continental Cup ve son olarak U19 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Körfez Festivali, 100. Yıl Yelken Yarışları, Açık Deniz Yüzme Yarışları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyası için açılan portatif havuzlarla İzmir, adeta denizle yeniden tanışıyor. PWA World Cup da İzmir’in adını duyuracak çok önemli uluslararası bir organizasyon ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu şampiyona için de destek vermekten mutluyuz” yorumu yaptı.

"629 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİMİZ VAR"

Özuslu, “629 kilometrelik sahil şeridi, toplam 100 kilometre uzunluğunda plaj alanıyla İzmir tam anlamıyla bir cennet. Bu doğal avantajımızı en iyi şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde dahi uluslararası organizasyonlar yaparak heyecanımızı hep üst seviyede tuttuk. Plaj voleybolunda hedeflediğimiz noktaya doğru adım adım ilerliyoruz. Her yıl daha üst seviyede organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. PWA Slalom World Cup da dünyanın sayılı sörf merkezlerinden biri olan Alaçatı’da, ülkemizde ilk kez düzenlenecek. Alaçatı Wind Fest kapsamındaki dev şampiyona bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Sayın Çağla Kubat’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ORAN: ALAÇATI’YI SÖRFLE BULUŞTURDUK

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ise “Göreve geldiğimizde Çeşme’yi kültür, sanat ve sporla anılan bir kent yapacağımıza, işimizi, aşımızı büyüterek herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratacağımıza söz vermiştim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı’yı yeniden sörfle buluşturacağımızı söylemiştim. Bütün sözlerimizi adım adım gerçekleştiriyor olmaktan, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak, dünyanın dört bir yanından sörf tutkunlarını burada ağırlamaktan gurur duyuyorum. Alaçatı’nın yeniden dünya sörf tutkunlarının öncelikli adreslerinden biri olması da bu alanda en önem verdiğimiz konulardan biri. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü işletmelerimiz, Çağla hanım gibi sörfe hayatını adamış isimlerle, Alaçatı’ya aşık tüm paydaşlarımızla çok güçlü bir koordinasyon ile çalışıyoruz. Çeşme Belediyesi tüm birimleriyle, ben Ekrem Oran tüm kalbimle Alaçatı’nın rüzgârında yelkenlerimizi şişirerek hızla güçlü yarınları kurmaya kararlıyız.”

KUBAT: ALAÇATI RÜZGARI HİÇ BİTMESİN



PWA Slalom World Cup Organizatörü Çağla Kubat, sporculuk yaşamında dünyanın tüm sörf bölgelerindeki yarışlara katıldığını ancak Alaçatı’nın yerinin bambaşka olduğunu belirterek, “PWA Slalom World Cup’ı düzenlemek üzere yola çıkarken buranın sörf bölgesi olarak kalmasını sağlamaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i Avrupa’nın plaj ve su sporları merkezi konumuna getirmek istiyor. Bu yönde sürekli organizasyonlar yapıyor. Çeşme Belediyesi, her adımımızda bize destek veriyor ve bu cennetin korunması yönünde çalışıyor. Tek dileğimiz Alaçatı rüzgarının hiç bitmemesi ve her gün yepyeni sporcuların yetişmesine olanak sağlaması. Bu nedenle Alaçatı Wind Fest kapsamındaki bu organizasyonumuzun ana temasını “Alaçatı’nın rüzgarı hiç bitmesin” olarak belirledik. Bu yolda bizlere destek veren herkese, başta da Yelken Federasyonu Başkanımız Sayın Özlem Akdurak’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



KIRIK: ORTAK BİR DEĞERLE ALAÇATA’DA BULUŞUYORUZ

Signify Genel Müdürü Saner Kırık da şunları söyledi: “Alaçatı Rüzgar Festivali’nde (Alaçatı Wind Fest) Philips solar aydınlatma ürünlerimiz ile yer aldığımız için çok mutluyuz. Doğanın en büyük enerji kaynaklarından ikisi bu festivalde buluştu. Sörf sporu gücünü rüzgardan, Philips solar ürünleri ise güneşten alıyor. Ortak bir değer doğrultusunda Alaçatı Wind Fest’te bulunuyoruz. Festival alanını doğanın gücüyle aydınlatıyoruz.”