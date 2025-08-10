Habertürk
        Alanya'da park halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Alanya'da park halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 00:39 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:39
        Cikcilli Mahallesi'nde park halindeki otomobilin ön kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgedeki vatandaşlar yangına balkonlarından su dökerek ve bahçe hortumuyla müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında bölgeye gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldı.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

