Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolAlanyaspor - Galatasaray maçı | CANLI YAYIN

Alanyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Alanyaspor - Galatasaray maçının tüm detayları HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor

Alanyaspor - Galatasaray maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. 

ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Coulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLFenerbahçe avantajı kaptı!
Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın kapısından nasıl döndü?
FUTBOLGalatasaray'ın kapısından nasıl döndü?
Barcelona'da Arda Turan sesleri
FUTBOLBarcelona'da Arda Turan sesleri
Ali Palabıyık'a maç yok
FUTBOLPalabıyık ve Küçük'e maç yok
Adnan Dalgakıran: "Yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız"
FUTBOLDalgakıran umut verdi
Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü
FUTBOL"Bu takım düşmeyecek"
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda"
FUTBOL"Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda"
GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı öncesi bazı taraftarlar geceyi stat önünde geçirdi
FUTBOLGeceyi stat önünde geçirdiler
Boateng şov yaptı
FUTBOLBoateng şov yaptı
Guilherme Sitya: "Sonuca gitmekte sıkıntı yaşıyoruz"
FUTBOLGuilherme oyundan memnun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X