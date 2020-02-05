Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Coulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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