Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

"YA SAYI DÜŞECEK YA DA PLAY-OFF"

ERMAN TOROĞLU: "Bu hafta takımlar üçer maç oynayacak. Galatasaray, ilk maçını yapmadı. Çok güzel bir antrenman yaptı. Böyle bir oyunda hakem de hiç zorlanmadı. Tribünde Galatasaraylı taraftarlar bağırdılar... Alanyaspor taraftarları herhalde çekirdek çitlemiştir ya da muhabbet etmişlerdir. İşte böyle bir maç seyrettik. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye Ligi fazla takımla oynanıyor. Ya takım sayısını düşüreceksiniz ya da yapacağınız play-off sistemiyle hiç olmazsa ligin ikinci devresinde keyifli maçlar izleme imkanı sağlayacaksınız." (SABAH)