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Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

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  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "KENDİNİ FAZLA SIKMADI"

    OSMAN ŞENHER: "Galatasaray, Mertens’in de dönmesiyle gücünü ikiye katladı. Geçen hafta Kayserispor karşısında altı golle galip geldiler. Dün gece Alanya gibi zor bir deplasmanda dört gol atarak üç puanı aldılar. Daha fazlasını da atabilirlerdi, takım kendini fazla sıkmadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemi oturmuş. Defansı, orta sahası ve forveti olmak üzere bütün futbolcular rakibe baskı yapıp gol atmak istiyorlar." (MİLLİYET)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "MERTENS ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS"

    LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray'ın oyununun beyni Mertens yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı. Barış Alper için Mertens büyük şans. Ne yazık ki, Barış çok süratli olmasına rağmen rakibi kovalamıyor. Ayrıca top ayağındayken basit oynamıyor. Barış genç oyuncu olarak Mertens'ten futbol oynama konusunda ders almalı." (SABAH)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "ŞAMPİYON GİBİ OYNUYOR"

    ZEKİ UZUNDURUKAN: "Galatasaray, zor gibi görünen Alanyaspor deplasmanında o kadar kolay bir galibiyet aldı ki... Çünkü bu takım, ligin bitmesine haftalar olmasına rağmen şampiyon gibi oynuyor! Konfora bak! Mertens çıkıyor, Zaniolo giriyor... Güçlü oyun ve büyük yıldızlar, Galatasaray'ı ligde zaferden zafere taşıyor!" (FOTOMAÇ)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "BU SEZONKİ FARKI..."

    UĞUR MELEKE: "Galatasaray’ın da bu sezonki farkı bu galiba: Ligin en formda kalecisine, en formda stoper ikilisine, en formda ön liberosuna ve santrforuna sahipler. Bir maçı Icardi, birini Mertens, bir diğerini Kerem alıp koyabiliyor cebine. Hem organizasyonunuz istikrarlı, hem de bireysel form durumlarınız stabilse, şampiyonluk hikayeleri de genelde böyle yazılıyor zaten." (HÜRRİYET)

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "MAÇIN PATRONU OLMAYI BİLDİ"

    ATTİLA GÖKÇE: "Okan Buruk Mike Hammer maceralarını okudu mu, Spillane’i biliyor mu? Bilmiyoruz. Ayrıca futbolu Spillane’den öğrenecek hali de yok. O zaten biliyor sakatlık ve ceza durumları yoksa kazanan takımın kolay kolay değişmeyeceğini. Geçen hafta Kayserispor’a yarım düzine gol atan takım, aynen Alanya deplasmanında da sahadaydı. Koştu, zaman zaman duraladı ama yine de maçın patronu olmayı bildi Galatasaray…" (MİLLİYET)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "FUTBOL RESİTALİ"

    NEVZAT DİNDAR: "Galatasaray Alanya’da güle oynaya kazandı. Aslan’ın kaliteli isimleri Akdeniz’de futbol resitali sunarken zorlu geçmesi beklenen deplasman beklenenden çok kolay sonuçlandı. 5 gün önce Kayseri’yi 6 golle geçen Cim-Bom Alanyaspor’u ise 4-1 yendi." (MİLLİYET)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "YA SAYI DÜŞECEK YA DA PLAY-OFF"

    ERMAN TOROĞLU: "Bu hafta takımlar üçer maç oynayacak. Galatasaray, ilk maçını yapmadı. Çok güzel bir antrenman yaptı. Böyle bir oyunda hakem de hiç zorlanmadı. Tribünde Galatasaraylı taraftarlar bağırdılar... Alanyaspor taraftarları herhalde çekirdek çitlemiştir ya da muhabbet etmişlerdir. İşte böyle bir maç seyrettik. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye Ligi fazla takımla oynanıyor. Ya takım sayısını düşüreceksiniz ya da yapacağınız play-off sistemiyle hiç olmazsa ligin ikinci devresinde keyifli maçlar izleme imkanı sağlayacaksınız." (SABAH)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "PENALTI DOĞRU"

    AHMET ÇAKAR: "Geçen haftanın çok tartışılan hakemi Abdulkadir Bitigen dün gece mükemmel bir maç yönetti. Hemen hemen her kararı doğru. Buna penaltı da dahil. Alanyasporlu oyuncu soldan topu kestikten sonra Sacha Boey'in net bir hamlesi var. Bu da penaltıyı gerektiriyor." (SABAH)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "BAŞKA BİR OYUN OYNUYOR"

    NECATİ ATEŞ: "Galatasaray kazandığı maçların yüzde 90'ında iyi oynayarak kazandı puanlarını. Ayrıca çok da gol attılar, ligde toplam 20. gollerini yediler. Atanın tutanın iyi. Başka bir oyun oynuyor Galatasaray. Ben bir teknik adam olarak ilk yarıda Galatasaray'ı beğenmedim. İhtiyacın olduğunda Icardi sahneye çıkıyor ve harika bir gol atıyor."
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "SEVİYEYİ ALDI PLÜTON'A KADAR GÖTÜRDÜ"

    NİHAT KAHVECİ: "Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Plüton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek"

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "SÜREKLİ GALİBİYET"

    KEMAL ASLAN: "Galatasaray tarafından beklenen oyun ve performansı gördük. Deplasmanda Galatasaray galibiyetleriyle birlikte tek haneli gol yiyen takım, deplasmanda gol yemiyorlar. Böyle olunca tabelaya sürekli galibiyet yazılıyor"

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    "DURDURMAK ZOR"

    İBRAHİM YILDIZ: "Galatasaray, bu hızla durmaz. Hatta durdurulamaz. Teknik kadrodan, oyuncusuna kadar herkes inanmış. Sürekli daha iyisini yapma istekleri çok yüksek. Matematik bir yana, görünen Sarı-Kırmızılı takım bu yoldan kolay kolay dönmez. Şampiyonluk çeki ceplerinde. Bunu ellerinden almak zor gibi…" (HABERTÜRK)
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

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