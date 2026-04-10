        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Lig'de geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo mavililer, puan farkını bire indirmişti. Göztepe ile ertelenen maçını 3-1 kazanan Galatasaray tekrardan puan farkını dörde yükseltmişti. Fenerbahçe averaj fazlasıyla ikinci sırada yer alırken 63 puanı olan Trabzonspor, üçüncü basamakta bulunuyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri zorlu Alanyaspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk ümidini sürdürmek istiyor. Peki, Alanyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

        Giriş: 10.04.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alan bu önemli randevunun detayları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Alanyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…

        ALANYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Alanyaspor- Trabzonspor maçı 11 Nisan Cumartesi (yarın) 17.00'de oynanacak.

        Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        TRABZONSPOR EKSİK OYUNCULAR

        Süper Lig’in 29. haftasında yarın Alanyaspor’un konuğu olacak Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve Alanya'ya hareket etti. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Muçi, Batagov ve Paul Onuachu kafilede yer almazken, sarı kart cezasını tamamlayan Christ Inao Oulai ise kadroya dahil edildi.

        ONUACHU'NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

        TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

        Trabzonspor’un kamp kadrosunda yer alan 21 futbolcu şöyle:

        "Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu."

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
