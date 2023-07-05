AA

Yeni sezon öncesi 12 futbolcuyla yollarını ayıran Corendon Alanyaspor, transferlere devam ediyor. Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ertuğrul'u çok anlatmaya gerek yok. Alanyaspor'umuza faydalı olacağına inanıyoruz. Beyefendi kişiliği ile herkes tanır. Futbolculuğu da zaten her zaman başarılıdır. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuza faydalı olacak" dedi.

TAŞKIRAN: BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ADIM OLDU

Tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ise yaptığı açıklamada, "Başkanıma, yönetim kuruluna, hocamıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamında sanki yıllardır buradaymışım gibi hissettirdiler. Alanyaspor'un en iyi yerlerde olması için gereken mücadeleyi vereceğimize yürekten inanarak geldim. İnşallah muvaffak oluruz. Benim için çok güzel bir adım oldu" diye konuştu.