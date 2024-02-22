Alarko Tarım Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Alsera Jeotermal Tarım’ın ürettiği kalıntısız domates, Avrupa’ya ihraç ediliyor.

Yüksek teknolojili seralarda ‘temiz tarım’ anlayışıyla ürettikleri ürünlerde, yurtdışındaki ve AB akrediteli bağımsız laboratuvar analizlerinde ‘sıfır kalıntı’ya rastlandığını söyleyen Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, ürettikleri domateslerin yüzde 60’ını ihraç ettiklerini ifade etti.

Gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesini kısa sürede toplamaya başladıklarını belirten Melike Koçoğlu;

“Domatese olan küresel talep oldukça yüksek ve ülkemiz domates üretiminde dünyada üçüncü sırada. Biz de faaliyetlerimize ilk olarak 2023 yılının Mart ayında Afyon Sandıklı’da satın aldığımız seralarda domates üretimiyle başladık. Yıl sonunda ilk hedefimiz olan 500 dönüm seraya ulaştık. İlave olarak satın aldığımız jeotermal seracılığa uygun 1.500 dönüm alanda da kendi modern seralarımızı kurmaya başladık. Modern seralarda üretim topraktan bağımsız olduğu için, biyolojik, kültürel, mekanik ve fiziksel mücadele unsurlarını bir araya getirerek pestisit kullanmadan sağlıklı gıda üretebiliyoruz” diye konuştu. Bitkisel üretimi sınırlayan hastalık, zararlı ve yabancı otların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla entegre bir bitki koruma uygulaması hayata geçirdiklerini ifade eden Genel Müdür Melike Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temiz yetiştirme ortamı ve temiz su kullanıyor, zararlı popülasyonunu sıfırlayacak kimyasal ilaç kullanımı yerine bu popülasyonlarla doğal yollardan mücadele yürütüyoruz. Örneğin bitkilerimizi korumak için lavanta, kekik ve farklı bitkilerden sera etrafına yeşil duvar oluşturuyor, ilgili zararlıları kovucu niteliklere sahip faydalı canlılara konak sağlamış oluyoruz. Yapışkan tuzaklar ve zararlıların çoğalmasını minimize eden feromonlar sayesinde popülasyonu kontrol altında tutabiliyoruz. ‘Sıfır kalıntı’yla ürettiğimiz domatesler ihracat tarafında da yüksek rağbet görüyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere toplam 18 ülkeye domates ihraç ediyoruz. Optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçleri sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz.’’

AFYON VE DENİZLİ'DE SERA YAPIMI DEVAM EDİYOR

Afyon’da ve Denizli’de kurulu olan ve yapımı devam eden seraları ile bir yıl gibi kısa sürede Türkiye’nin en büyük jeotermal sera işletmecisi olduklarını ifade eden Melike Koçoğlu, özellikle seracılık tarafında daha çok yerel ve parçalı işletmeler şeklinde bir yapılanma olduğunu, Alarko Tarım Grubu’nun gerçekleştireceği planlı üretimle ülkemizin de rekabet gücünü artırmayı amaçladığını ifade etti. Seracılık faaliyetlerini 3 ilde yürütme kararı aldıklarını belirten Koçoğlu, “Satın aldığımız jeotermal seracılığa uygun 1.500 dönüm alanda kendi modern seralarımızı kurmaya başladık. 2024 yılı için hedefimiz Eskişehir’de de inşa edeceğimiz seralarla birlikte toplam 3 ilimizdeki sera büyüklüğümüzü 2.000 dönüme ulaştırmak” dedi.