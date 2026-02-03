İspanya Kral Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Barcelona, Albacete'nin konuğu oluyor. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadelede Katalanlar, Albacete mağlup edip adını yarı finale yazdırmak istiyor. Albacete ise Barcelona karşısında galip gelip kupada iddiasını sürdürme hedefinde. Peki, "Albacete-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Albacete-Barcelona maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...