Albacete- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona İspanya Kral Kupası'nda (Copa del Rey) çeyrek finalinde Albacete ile karşı karşıya geliyor. Kupanın flaş takımları arasında yer alan Albacete, Copa del Rey elemelerinde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Albacete-Barcelona mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Albacete- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Albacete-Barcelona maçı muhtemel 11'leri...
ALBACETE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Albacete-Barcelona maçı 3 Şubat Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
ALBACETE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
