Kariyerini ABD futbol ligi MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da sürdüren 22 yaşındaki futbolcu Alberth Elis, ülkesi Honduras'ta yayın yapan Diez'e özel açıklamalarda bulundu. Daha önce hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu bu kez Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

"Fenerbahçe'yle görüşüyor musun?" sorusu yöneltilen Elis, "Evet bir teklif aldım ve görüşmelerimiz devam ediyor" yanıtını verdi. Fenerbahçe'yle ilgili konuşan Honduraslı futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Türkiye liginin de rekabet açısından üst düzeyde olduğunu biliyorum" ifadelerini kulandı.

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine ilgi gösterdiğine de değinen Elis "Sosyal medya hesaplarımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hemen hemen hepsi Fenerbahçe'ye gelmemi söylüyor. Bu noktada Tanrı'ya güveniyorum. Yakın zamanda neler olacağını göreceğiz" dedi.

Houston Dynamo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Elis daha önce Instagram hesabından Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'i takip etmeye başlamıştı.

MLS KURALLARI ZORLUK ÇIKARABİLİR!

Elis'in sözleşmesinin bulunduğu Houston Dynamo'nun bulunduğu MLS'te kurallar, diğer liglerden farklı ilerliyor. Oyuncuların yapmış oldukları sözleşmeler kulüplere değil, federasyona ait bulunuyor. Yani bir transfer için kulüpten ziyade MLS ile pazarlık yapılması gerekiyor. hatırlanacağı gibi Trabzonspor, Fabian Castillo; Beşiktaş ise Cyle Larin transferlerinde MLS ile bazı problemler yaşamıştı.

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