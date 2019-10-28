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Alberto Fernandez kimdir? Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in biyografisi

Arjantin'de düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 47'sini alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Alberto Fernandez, günün en fazla merak edilen isimleri arasında yer aldı. Peki Alberto Fernandez kimdir? Alberto Fernandez kaç yaşında, nereli? İşte Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in hayatı...

Alberto Fernandez kimdir?

Alberto Fernandez, 2 Nisan 1959 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires, dünyaya geldi.

Avukat ve ülkenin en köklü üniversitelerinden Buenos Aires Üniversitesinde Federal Suç Teorisi ve Ceza Sistemi Profesörü olan Alberto Fernandez, ülke siyasetinde peronizm (Peronculuk) akımını temsil ediyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

Siyasette başarı basamaklarını hızla tırmanan Fernandez, 2000'de, Cristina Kirchner'ın eşi Nestor Kirchner'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından, kabine şefliği görevine getirildi.

Nestor Kirchner'ın başkanlık dönemi boyunca (2003-2008) kabine şefliği yapan Fernandez, Nestor'un eşi Cristina Kirchner'ın başkanlık döneminde ise 1 yıl bu görevi sürdürdü.

Cristina Kirchner ile tarımla ilgili bir yasa konusunda anlaşamayan Fernandez, görevinden istifa etmesinin ardından Kirchner hükümetini sert eleştirenlerden birisiydi.

Geçen mayıs ayında ise Cristina Kirchner Twitter hesabından, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez'e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonunun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı. 

Yaklaşık 34 milyon seçmenin bulunduğu Arjantin'de halk 27 Ekim 2019'da sandık başına gitti. Yüzde 81 oranında katılımın olduğu devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2019-2023 yılları arasında yönetecek devlet başkanı ilk turda belirlendi.

Alberto Fernandez'in devlet başkanlığı, Cristina Kirchner'ın da devlet başkanı yardımcısı adayı olduğu Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47,86'sını, Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu Lideri Mauricio Macri ise yüzde 40,64'ünü aldı.

Seçimleri kazanan Alberto Fernandez, ülkenin yeni devlet başkanı oldu. 

 

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