Albüminuri, akutma ve proteinüri gibi farklı adları da vardır. Albüminmuri hastalığı yapılan test,tahlil sonuçları ardından çıkan değerlerde kanın içerisinde bulunan albüminin fazla miktarda bulunmasıdır.

ALBÜMİNURİ (PROTEİNÜRİ) HASTALIĞI NEDİR?

Albüminuri, protein albüminin idrarda anormal bir şekilde mevcut olduğu patolojik bir durumdur. Bir çeşit proteinüridir. Albümin, başlıca bir plazma proteinidir(normal olarak kanda dolaşımdadır). Sağlıklı insanlarda, idrarda sadece az miktarda bulunur, böbrek hastalığı olan hastaların idrarında daha büyük miktarlar görülür.

Albüminin içeriğinde aminoasitler vardır. Dolaşım esnasında böbreklere kadar giden albüminin oradan tekrar dolaşım sistemine geri dönmesini böbrekler sağlar. Böbreklerde albüminin dışında kalan sıvılar idrar vasıtası ile atılır ve albümin sisteme geri döner. Ancak böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi durumunda albümin geri dönemez ve idrara karışır. İşte bu duruma yani idrarda protein kaçağına albüminüri adı verilir.

ALBÜMİNURİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Hastanın ellerie ve ayakları şişer

*Aşırı stres ve yorgunluk

*Sık sık idrar boşaltma isteği

ALBÜMİNURİ NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

ALBÜMİNURİ HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Albümin kan plazmasının içinde bolca görülen bir maddedir. Böbreğin yeterli miktarda çalışmaması veya herhangi bir sebeple görevini yerine getirememesi sonucu hastalık olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca protein diyetlerinin uzun süre uygulanılması ve aşırı derecede spor yapmanın ardından protein hasarı yaşanması gözlenebilmektedir. Bunlar dışında albümin sistit,üretrit gibi bazı hastalıklar sonucu da gözlemlenebilir.

ALBÜMİNURİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NELERDİR?

Tıbbi yöntemlerle tedavi edilmek için uzman doktora başvurulmalıdır. İlaç tedavisine ek olarak süt, haşlanmış patates ve el yapımı muhallebi daha fazla tüketilmelidir.

ALBÜMİNURİ HASTALIĞI İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER İSE:

Tereotu Kürü: 1 litre suyu 1 avuç kadar tereotu ile karıştırarak 15 dakika kadar kaynatın. Sonra da süzerek her gün 1 su bardağı kadar tüketin.

Susam ve Sarısabır: Havana 3 çay kaşığı susam ve yarım çay kaşığı sarısabır eklenerek ezilir. İyice dövülen bu karışım sabahları 1 çay kaşığı alınarak su ile içilir. Bu kür albümin belirtileri giderilene kadar uygulanmalıdır.

Lahana Kürü: Lahana suyu albümin hastalığında tedavi edici bir özellik taşır. Haşlanan lahananın suyu süzülmeli ve her öğünden önce 1 su bardağı içilmelidir.