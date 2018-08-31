Alcorcon - Mallorca maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig maçında Alcorcon ile Mallorca, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Alcorcon 1 puanla 15. sırada, Mallorca 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Alcorcon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mallorca, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 257. İddaa'da Alcorcon kazanır 2.00, berabere biter 2.70, Mallorca kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Alcorcon son hafta oynanan Lugo maçında 3-0 kazandı.

Mallorca ise Getafe karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Alcorcon, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Mallorca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Mallorca, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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