Alec Baldwin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Alec Baldwin "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, Ekim ayında film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak.

Alec Baldwin
BBC TÜRKÇE

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak.

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu. Bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşledi.

Merminin isabet ettiği Hutchins, hayatını kaybetti.

Film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de aynı suçlamayla yargılanacak.

İki ismin de avukatları bu suçlamaya mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.

Perşembe günü, Santa Fe Bölge Mahkemesi Savcısı Mary Carmack-Altwies, suçlamaların bu ayın sonunda kayda geçirileceğini ve ardından yargılamanın resmen başlayacağını duyurdu:

"Aktör ve prodüktör Alec Baldwin ve silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, kasıtsız insan öldürme suçlamalarından yargılanacak. Bunun için yeterli kanıt olduğu sonucuna vardım. Bana göre hiçkimse hukuktan üstün değildir ve herkes adaleti hak eder."

İki isim de eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası ve 5 bin dolar para cezasına mahkum edilebilir. Savcıların açıklamasına göre iki ismin de davasında jüri üyeleri görev yapacak.

Filmin yönetmeni Joel Souza da olayda yaralanmıştı ancak savcılar, bu yaralanmayla ilgili herhangi bir suçlama olmadığını ve dava açılmayacağını söyledi.

Hutchins'in eşi Matthew, suçlamaları ve yargı sürecini desteklediğini açıkladı:

"New Mexico'da hiçkimsenin hukuktan daha üstün olmadığını bilmek aile için bir teselli olmuştur."

Baldwin'in avukatı Luke Nikas ise bu karar için "Yargının korkunç bir başarısızlığı" ifadelerini kullandı:

"Baldwin'in silahta -ya da film setindeki herhangi bir yerde- gerçek mermi olduğunu düşünmesi için hiçbir sebep yoktu. Birlikte çalıştığı profesyonellere güvendi, bu kişiler de kendisine silahta gerçek mermi olmadığı konusunda garanti vermişti. Bu suçlamaya karşı savaşacağız ve kazanacağız."

Gutierrez-Reed'in avukatı Todd Bullion da "Kararın kusurlu bir soruşturma ve gerçekte olanların yanlış şekilde değerlendirilmesinin bir sonucu olduğunu" söyledi:

"Hannah bu trajik kazayla ilgili son derece duygusal ve üzgün, hep de öyleydi. Ama kasıtsız insan öldürme suçu işlemedi."

Olayın ardından yaptığı açıklamada Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını belirtmişti.

Geçen yıl Ekim ayında 64 yaşındaki aktör ile film yapım şirketi, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirli insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.

Uzlaşmanın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye yılda brüt 385 bin dolar ödeyebilir
BBC Netflix kabin görevlisi arıyor, işe alınacak kişiye ...
Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak anneden sonra baba da ağır ihmalle suçlandı
BBC Galler'de 15 yaşındaki obez kız çocuğunun ölümüyle ...
Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına karşı büyük grev
BBC Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına ...
Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke
BBC Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke
Kolombiya'da kadınlar geçinmek için taşıyıcı anneliğe yöneliyor
BBC Kolombiya'da kadınlar geçinmek için taşıyıcı anneliğe ...
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay görevi bırakacağını açıkladı
BBC Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay ...
Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
BBC Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: ...
FTX'in 415 milyon dolar değerindeki kripto parasının hackerlar tarafından çalındığı açıklandı
BBC 415 milyon dolarlık kripto para çalındı
Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden popüler?
BBC Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden ...
Japon hükümeti, Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk başına 1 milyon yen teşvik verecek
BBC Japon hükümeti, Tokyo'dan taşınacak ailelere çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.