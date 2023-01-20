"HERKES ADALETİ HAK EDER"



Perşembe günü, Santa Fe Bölge Mahkemesi Savcısı Mary Carmack-Altwies, suçlamaların bu ayın sonunda kayda geçirileceğini ve ardından yargılamanın resmen başlayacağını duyurdu.



Savcı, "Aktör ve prodüktör Alec Baldwin ile silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, kasıtsız insan öldürme suçlamalarından yargılanacak. Bunun için yeterli kanıt olduğu sonucuna vardım. Bana göre hiçkimse hukuktan üstün değildir ve herkes adaleti hak eder" dedi.



İki isim de eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası ve 5 bin dolar para cezasına mahkum edilebilir. Savcıların açıklamasına göre iki ismin de davasında jüri üyeleri görev yapacak.