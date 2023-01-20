Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    Alec Baldwin, Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde 'Rust' filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu. Oyuncu, bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşlemişti. Merminin isabet ettiği Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    'KASITSIZ İNSAN ÖLDÜRMEK' SUÇLAMASIYLA YARGILANACAKLAR

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Baldwin ve setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak. İki ismin de avukatları bu suçlamaya mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    "HERKES ADALETİ HAK EDER"

    Perşembe günü, Santa Fe Bölge Mahkemesi Savcısı Mary Carmack-Altwies, suçlamaların bu ayın sonunda kayda geçirileceğini ve ardından yargılamanın resmen başlayacağını duyurdu.

    Savcı, "Aktör ve prodüktör Alec Baldwin ile silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, kasıtsız insan öldürme suçlamalarından yargılanacak. Bunun için yeterli kanıt olduğu sonucuna vardım. Bana göre hiçkimse hukuktan üstün değildir ve herkes adaleti hak eder" dedi.

    İki isim de eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası ve 5 bin dolar para cezasına mahkum edilebilir. Savcıların açıklamasına göre iki ismin de davasında jüri üyeleri görev yapacak.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    Filmin yönetmeni Joel Souza da olayda yaralanmıştı ancak savcılar, bu yaralanmayla ilgili herhangi bir suçlama olmadığını ve dava açılmayacağını söyledi.

    Hutchins'in eşi Matthew, suçlamaları ve yargı sürecini desteklediğini açıkladı. Matthwes, "New Mexico'da hiçkimsenin hukuktan daha üstün olmadığını bilmek aile için bir teselli olmuştur" dedi.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI PROFESYONELLERE GÜVENDİ"

    Baldwin'in avukatı Luke Nikas ise bu karar için, "Yargının korkunç bir başarısızlığı" ifadelerini kullandı. Nikas, "Baldwin'in silahta ya da film setindeki herhangi bir yerde gerçek mermi olduğunu düşünmesi için hiçbir sebep yoktu. Birlikte çalıştığı profesyonellere güvendi. Bu kişiler de kendisine silahta gerçek mermi olmadığı konusunda garanti vermişti. Bu suçlamaya karşı savaşacağız ve kazanacağız" şeklinde konuştu.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    "O SUÇU İŞLEMEDİ"

    Gutierrez-Reed'in avukatı Todd Bullion da, "Kararın kusurlu bir soruşturma ve gerçekte olanların yanlış şekilde değerlendirilmesinin bir sonucu olduğunu" ifade etti. Bullion, "Hannah bu trajik kazayla ilgili son derece duygusal ve üzgün, hep de öyleydi ama kasıtsız insan öldürme suçu işlemedi" açıklamasında bulundu.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    "SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

    Baldwin, olayın ardından yaptığı açıklamada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Aktör, tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını belirtmişti.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    UZLAŞMAYA VARILMIŞTI

    64 yaşındaki Alec Baldwin ile film yapım şirketi, geçen yıl ekim ayında miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

    Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirli insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.
  • Alec Baldwin 'kasıtsız insan öldürmek' suçlamasıyla yargılanacak - Magazin haberleri

    "BİRİLERİNE SUÇ YÜKLEMEK NİYETİNDE DEĞİLİM"

    Kararın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.

    Filmin çekimlerinin bu yıl yeniden başlaması kararı da verilmişti. Bu kez sorumlu yapımcı koltuğunda Matthew Hutchins'in oturması üzerinde de uzlaşmaya varıldı.

    Fotoğraflar: AP, AA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.