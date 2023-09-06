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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin: New York çeteleri - Magazin haberleri

        Alec Baldwin: New York çeteleri

        ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, 7 çocuğuyla birlikte New York'ta gezintiye çıktı. Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena, Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo ve Lucia ile poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:30
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        2021'de 'Rust' adlı filmin setinde kaza eseri vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan Alec Baldwin, zor günler geçirmişti. Nisanda sona eren davada suçsuzbulunan ünlü oyuncu, iki yıldır süren dava sürecinde kendisine en büyük desteği kalabalık ailesinin verdiğini ifade etmişti.

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        "NEW YORK ÇETELERİ"

        2012'den beri mutlu evliliklerini sürdüren ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, çocuklarıyla New York'ta gezintiye çıktı.

        Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena (1), Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5), Eduardo (3) ve Lucia (2) ile objektif karşısına geçti. 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunan Alec Baldwin, bu kareyi, "New York çeteleri" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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        "KİMSE AYNI YERE BAKMIYOR"

        Hilaria Baldwin, geçtiğimiz günlerde bu tatil fotoğrafını, "Kimse aynı yere bakmıyor ama yine de çok güzel bir fotoğraf" diyerek paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Reuters, Instagram

        #Alec Baldwin
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