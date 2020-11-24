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Alenen Tanımı:

Alenen kelimesinin anlamı; halkın ulaşabileceği veya gözleyebileceği bir şekilde, açıkça, genel olarak halk tarafından veya insanlar tarafından açık olan yer veya birimler olarak tanımlanır.

Alenen Nedir TDK:

Herkesin gözü önünde ve içinde, gizlemeden ve açıkça olan her şey olarak ifade edilir.

Alenen Örnek Anlatımı:

Alenen; popüler görünüme veya habere maruz kalma ile gizlenmeden açıkça olan, halka açık bir şekilde satışa sunulan mülk, kamuya açık bir görüş, kamuya açıklanmış bir bildiri, toplum adına açık olan veya gizlenmeyen olarak da belirtilir.

Alenen Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: