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        Haberler Gündem ALES-1 ne zaman, yarın mı? ALES-1 kaçta başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve sınava giriş belgesi nasıl alınır?

        ALES sınavında geri sayım başladı ALES sınavı ne zaman başlıyor ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda baz alınan ALES/1 için geri sayım başladı. 21 Nisan'da yapılacak ve 150 dakika sürecek sınav, bu sene içerisinde iki kere daha gerçekleştirilecek. Peki, ALES/1 ne zaman, sınava giriş belgesi nereden alınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:54
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        Bu sene üç tane yapılacak olan ALES sınavlarının ilki için geri sayım başladı. ÖSYM takviminin açıklanmasıyla ALES/1 hakkında tüm detaylar netleşti. İşte, ALES/1 sınav saati, süresi ve sınav giriş belgesi alma ekranı...

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        2024 ALES/1 NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınava alınmayacak ve sınav 150 dakika sürecek.

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        2024 ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sınav sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

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        ALES/1 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        ALES/1 SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES 2 VE 3 NE ZAMAN?

        ALES 2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde, ALES 3 ise 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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