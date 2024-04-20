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        Haberler Gündem e-YDS 2024-3 Farsça-Yunanca-Bulgarca sonuçları ne zaman açıklanacak?

        e-YDS 2024/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM sınav takvimi tüm hızıyla işliyor. Bugün e-YDS heyecanı var. 4 Nisan'da başvuru sürecinin bittiği e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavına dair detaylar araştırılıyor. İşte ÖSYM takvimine göre; e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:36
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        e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı gündeme geldi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 20 Nisan yani bugün yapılacak sınav için araştırmalar hız kazandı. Peki, e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAVI NE ZAMAN?

        e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınavı bugün yan, 20 Nisan Cumartesi saat 13.45'de yapıldı. Sınav, elektronik ortamda ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak ve toplamda 180 dakika sürdü.

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        E-YDS 2024/3 FARSÇA, YUNANCA, BULGARCA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 20 Nisan Cumartesi günü ÖSYM'nin web sitesinden ilan edildi.

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