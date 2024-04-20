DUS ve STS sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS ve STS 1.ve 2.dönem sınav tarihleri
ÖSYM sınav takvimine göre DUS ve STS sınavları bugün yapılıyor. Birinci döneme ait sınav başvuruları 6-13 Mart tarihinde tamamlandı. 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 20 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır. İşte DUS ve STS sınavları hakkında detaylar
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş hekimliği alanında yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği için seviye tespit sınav tarihleri belli oldu. İşte DUS ve STS 1.ve 2.dönem sınav tarihleri
DUS 1.DÖNEM SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
1.DÖNEM - 20 Nisan 2024
1.DÖNEM BAŞVURU TARİHİ-6-13 Mart 2024
(Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2024)
DUS 2.DÖNEM SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
2.DÖNEM: 13 Ekim 2024
2.DÖNEM BAŞVURU TARİHİ-: 28 Ağustos-4 Eylül 2024
(Ücret ödeme için son gün, 5 Eylül 2024)
1.DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 20 MART 2024
2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 12 EYLÜL 2024
STS SINAV TARİHLERİ
1.DÖNEM SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2024
1.DÖNEM SINAV BAŞVURU TARİHİ: 6-13 Mart 2024
(Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2024)
2.DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ: 28 Ağustos-4 Eylül 2024
(Ücret ödeme için son gün, 5 Eylül 2024)
STS DİŞ HEKİMLİĞİ 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 20 Mart 2024
STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 12 Eylül 2024