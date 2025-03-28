ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı! ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM tarafından ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Nisan'da uygulanacak olan sınav öncesi adaylar sınava girecekleri bina ve salon hakkında bilgi alabilecek. 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak bilgisi geldi. Peki ALES 1 sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
ALES sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından gelen duyurunun ardından 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu. İşte, ALES sınav giriş belgesi alma ekranı
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,28 Mart 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI