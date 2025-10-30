ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES 3 sınavına odaklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) geç başvuruları 21 Ekim Salı günü alındı. Peki ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Akademik kariyer hayalini gerçekleştirmek, yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar, ALES 3 sınavına girmeye hazırlanıyor. Başvurular tamamlandı. Bu sınavda yer alan çoktan seçmeli testlerin cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu sistemleri aracılığıyla taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Peki ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3) sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
ALES SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Bu sınavda yer alan çoktan seçmeli testlerin cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu sistemleri aracılığıyla taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Her bir testte adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanacak, ardından dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puanlama yapılacaktır. Yani, adayın ham puanı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla belirlenecektir.