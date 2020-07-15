ALES sınavına; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecekler. ALES başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman soruları merak ediliyor? ÖSYM'den konuyla alakalı açıklama geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ: 130,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 14 Temmuz 2020

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

• Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

• Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

• Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

adaylar; başvurularını diledikleri bir aracılığıyla yapacaklardır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf : Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinden http://www.osym.gov.tr öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK” bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).