Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

ALES ertelendi mi? Cevap son dakika olarak ÖSYM'den geldi

ALES için gün sayan yüksek lisans ve doktora adayları "ALES ertelendi mi?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edilip araştırılan soru ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla birlikte cevabını gösterdi. Peki, 2020 ALES/2 ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

ALES ertelendi mi? Cevap son dakika olarak ÖSYM'den geldi

ALES ertelendi mi? Korona virüsü tedbirleri nedeniyle birçok sınav ve organizasyonda ertelemeye gidildi. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora adayları "ALES ertelendi mi?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Araştırmalar devam ederken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, ALES sorusunun cevabı...

ALES ERTELENDİ Mİ? İŞTE ÖSYM AÇIKLAMASI!

ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'den LGS'ye destek! MEB Aralık ayı LGS örnek soru kitapçıkları yayınlandı! İşte 2021 LGS sözel ve sayısal ö
GÜNDEMMEB Aralık ayı LGS örnek soru kitapçıkları ...
Son dakika haberi! 'Asker selamı' ile beğeni kazanan Damla'ya sürpriz - VİDEO
GÜNDEM'Asker selamı' ile beğeni kazanan Damla'ya sürpriz
Deprem mi oldu, nerede? 2 Aralık AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 2 Aralık!
AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA sınav kararı
GÜNDEMAÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi?
Son dakika haberi Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
Son dakika: Başakşehir'de feci zincirleme kaza! İETT otobüsü, kamyon, iki otomobil...
GÜNDEMBaşakşehir'de zincirleme kaza!
Şehirlerarası seyahat yasağı SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
GÜNDEMŞehirlerarası seyahat yasağı geldi mi?
2 Aralık İstanbul hava durumu nasıl? 2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
GÜNDEM2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
Son dakika haberi: MEB açıkladı! LGS ve YKS'nin kapsamında değişiklik olacak mı?
GÜNDEMMEB'den LGS ve YKS açıklaması
Son dakika: Yargıtay'dan emsal düğün magandası kararı! "Kasıtla nitelikli öldürme..."
GÜNDEMYargıtay'dan emsal düğün magandası kararı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X