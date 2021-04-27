Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

ALES ertelendi mi? ÖSYM ALES 2021 iptal edildi mi? ALES/1 ne zaman?

ALES ertelendi mi? Sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını açıkladı. Tam kapanma kararının açıklaması ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) girecek adaylar 'ALES iptal edildi mi?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki ALES ertelendi mi? ALES iptal olur mu? ALES ne zaman? İşte detaylar...

ALES ertelendi mi? ÖSYM ALES 2021 iptal edildi mi? ALES/1 ne zaman?

ALES ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için ÖSYM 2 Mayıs 2021 tarihini duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Tüm sınavlar ertelenecektir." açıklamasında bulundu. Peki, ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal olur mu?

ALES ERTELENDİ Mİ? 2 MAYIS ALES İPTAL OLUR MU?

Daha önce korona virüs tedbirleri nedeniyle birçok sınav iptal edilmiş ve yerine yeni bir tarih belirlenmişti. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma tarihleri içerisinde 2 Mayıs'ta ALES sınavı var. ALES sınavı özelinde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Duyuruldu: Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Bayram tatili kaç gün olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman 2021?
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada rehabilitasyon merkezleri yasaktan muaf mı?
GÜNDEMRehabilitasyon merkezleri açık mı, kapandı mı?
Başkan yardımcısına eşine tehditten uzaklaştırma
GÜNDEMBaşkan yardımcısına eşine tehditten uzaklaştırma
1000 TL pandemi destek başvuru sonucu için TIKLA! E-Devlet ile sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 26 Nisan 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
GÜNDEM26 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları
İstanbul'da 27 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İstanbul'da 27 Nisan su kesintisi olan ...
Sınavlar iptal mi? Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB AÇIKLADI!
GÜNDEMSınavlar iptal mi edildi?
KON DONDURAN OLAY! Son dakika: Duygu Delen davasında bilirkişi raporu: "Kazayla düşmemiş!"
GÜNDEMBilirkişi raporu: "Kazayla düşmemiş!"
ACI HABER! Son dakika: Kanalda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEMKanalda kaybolan 2 çocuktan acı haber
Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? ÖSYM sınavları iptal mi, ertelendi mi?
GÜNDEMTam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı?