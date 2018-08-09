Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için adaylar hazırlık içinde. ALES'e başvuru süresi içerisinde başvuramayan adaylar için geç başvuru alınacak. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, ALES geç başvuru işlemleri bugün yapılacak. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2018 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını gerçekleştirebilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

ALES GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2018 ALES geç başvuru ücreti 150 TL olup, sınav ücreti aynı gün ödenecek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru günün de başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

2. ALES SINAVI NE ZAMAN?

2018 2. ALES sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. Sınav Türkçe olacak.

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