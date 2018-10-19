ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) değerlendirme işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı. ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı. Öğrenciler 19 Ekim yani bugün itibariyle sonuçlara ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzerinden ulaşabilecekler.

SONUÇLAR ÖSYM AİS'TEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Eylül'de yapılan 2018-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İşte ÖSYM ALES 2018 sonuçları sorgulama sayfası....

ALES SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

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