ALES/2 başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Akademik kariyer hedefi olanlar, ALES/2 başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 ALES başvuru ekranı...
ALES maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik kariyer planlayanlar ALES/2 başvuru tarihi ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, "ALES başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olacak.
ALES NE ZAMAN?
ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılmaktadır.