ALES ertelendi mi? Korona virüsü tedbirleri nedeniyle birçok sınav ve organizasyonda ertelemeye gidildi. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora adayları "ALES ertelendi mi?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Araştırmalar devam ederken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, ALES sorusunun cevabı...

ALES ERTELENDİ Mİ? İŞTE ÖSYM AÇIKLAMASI!

ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.